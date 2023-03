Ag. Calhanoglu: “Rinnovo? Hakan felice a Milano, all’Inter si sente a casa”

L'agente di Hakan Calhanoglu ha parlato del suo assistito in ottica rinnovo con l'Inter. Sentiamo le parole sull'ex rossonero

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Tutto Mercato Web ha parlato l'agente di Hakan Calhanoglu il quale si è espresso in merito al contratto del suo assistito che è in scadenza con l'Inter nel 2024, ma sembrerebbe esserci odore di rinnovo.

Le parole dell'agente di Hakan Calhanoglu — "Stiamo parlando, non abbiamo fissato una deadline ma devo essere onesto e dico che non c'è pressione. Ci saranno altri incontri, senza fretta: Calha è felice, è contento di come gioca, di come sta al'Inter. Qui si sente benissimo, ha un ruolo importante ed è felice. A marzo ci vedremo, ci sentiremo e ne parleremo ancora".

Ancora le sue parole — "E' dai tempi dei ragazzi al Karlsruhe che ama avere la palla, fare il 'quarterback'. Sta avendo il ruolo che ha avuto Pirlo in carriera e hanno anche lo stesso 'body language'. Calmi, mai aggressivi, con grande strategia, sempre concentrati. Ripeto: è molto felice di come stanno andando le cose". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web dove ha parlato l'agente di Hakan Calhanoglu e si è espresso in merito al contratto del suo assistito che è in scadenza con l'Inter nel 2024. <<<Sta girando una voce folle su Charles De Ketelaere: ecco di cosa si tratta!>>>