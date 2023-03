Calhanoglu: “Il mio rapporto con la città di Milano è davvero speciale”

In esclusiva al Matchday Programme della società nerazzurra ha parlato il centrocampista dell'InterHakan Calhanoglu che ha detto: "Da bambino passavo le mie giornate in un campetto vicino a casa. Mio padre era allenatore, un giorno ero in porta e lui, vedendo come rinviavo la palla, la partita successiva mi ha provato in campo e ho fatto benissimo. Il mio sogno è cominciato così e proseguito con tanto coraggio e sacrificio. Per me umiltà, sacrificio e coraggio sono essenziali. Sono caratteristiche che mi hanno accompagnato in tutta la carriera e che rimangono dei punti fermi anche oggi. L'importante per me è fare le cose bene, ascoltare i consigli e lavorare sempre. Ho debuttato a Karlsruhe, una piccola città molto bella in Germania. A Leverkusen ho vissuto un momento importante, il primo grande traguardo raggiunto. Milano è difficile paragonarla con altri luoghi, è speciale".