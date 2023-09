Massaro: “Orgoglioso di rappresentare il Milan al Premio Fair Play

Il Brand Ambassador del Milan ha preso parte all'evento Open to meraviglia - FEI Jumping European Championship 2023 per il Premio Fair Play

Non solo campo per i colori rossoneri. Daniele Massaro, Brand Ambassador del Milan, è intervenuto all’evento Open to meraviglia - FEI Jumping European Championship 2023, che si è svolto all’Ippodromo Snai San Siro per il Premio Fair Play.