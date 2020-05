Calcio femminile, Morace: “Meglio chiudere questa stagione e pensare alla prossima”

MILANO – Intervistata dal quotidiano Tuttosport, Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, si è espressa sulla possibile ripresa del campionato: “Ho sentito di un aiuto economico da parte della Figc: mi sembra un’iniziativa molto buona, molto positiva specialmente qualora si dovesse trattare di un investimento annuale continuo e non di un intervento una tantum. Io però inizierei a pensare all’anno prossimo, a programmare la stagione futura in modo da ripartire con le giuste premesse e il necessario slancio. Se questo sostegno c’è, lo vedo più utile per il campionato che verrà: se hanno chiuso Inghilterra, Spagna e Francia a livello femminile, possiamo farlo anche noi”.

