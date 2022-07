Calcagno:“Calcio femminile? Grande passo avanti, è un punto di partenza”

Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato in esclusiva a Tutto Mercato Web in merito ad un traguardo storico raggiunto per quanto riguarda il Mondo del calcio femminile. Sentite le sue parole a poche ore di distanza dalla firma del contratto collettivo per il minimo federale sull’ingaggio per le calciatrici.

“Il minimo federale non impedisce contrattazioni superiori. La progettualità dovrà riguardare non solo la Serie A ma anche la B e tutta la base. Il professionismo darà la spinta”.

"Il dato preoccupante è che veniamo da tre stagioni tutte d'un fiato e credo che si creeranno problemi. La riflessione va fatta indipendentemente dal Mondiale e della stagione particolare, serve il giusto equilibrio nelle sfide di campionati interni e internazionali. Se non tuteliamo la salute dei top player, il sistema intero ne risentirà eccome".