Calafiori esalta Tonali: “La Premier lo sta aiutando, è un animale”

In zona mista dopo la vittoria della Nazionale italiana su Israele ha parlato il difensore italiano Riccardo Calafiori il quale si è soffermato sull'apporto di Sandro Tonali all' Italia e ha detto: "Cosa ci sta dando di diverso rispetto all'Europeo? Sandro è un animale”.

Ancora le sue parole

“Tonali abbina quantità a qualità, si vede che la Premier League aiuta tanto ragazzi come lui, come me e come altri ragazzi". Queste le parole dell'ex difensore del Bologna ora in forza all'Arsenal Riccardo Calafiori.