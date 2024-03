Calabria mette in guardia i giovani: “Questo mondo da ma toglie anche”

In esclusiva a Radio Serie A ha parlato Davide Calabria che ha detto: "Il mio sogno era quello di arrivare a giocare in Serie A : penso di avere una letterina anche da qualche aprte in cui dicevo di sognare di giocare la finale di Champions League ... senza sembrare arrogante, ci ho sempre creduto. Questa cosa mi ha portato a uscire alla lunga rispetto ad altri ragazzi che avevano più talento. Piano B? Avevo spinto per la scuola di agraria e sono sempre appassionato del mondo del vino . Tutt'ora mi appassiona. Sapevo che era o il calcio o quest'altra strada".

Su cosa ha dovuto rinunciare

"Questo lavoro ti dà tantissimo a livello emotivo ed economico. Ovviamente negli anni precedenti ho rinunciato a fare una vita da ragazzino come tutti gli altri, ero limitato da questo punto di vista. Una cosa che mi pesa relativamente, essere cresciuto un po' più in fretta. Solo privilegi? Ne abbiamo tantissimi ma ci arrivano davvero in pochi. Posso ritenermi fortunato ma non è scontato che vada tutto liscio come l'olio. L'andar via presto da casa, per esempio, non è così semplice. Anche per un genitore è difficoltoso".