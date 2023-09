Cagliari-Milan, conosciamo meglio l’avversario di oggi dei rossoneri

Oggi pomeriggio il Milan scenderà in campo contro il Cagliari. Conosciamo meglio l’avversario di oggi dei rossoneri

Dopo l’ultimo successo ottenuto in campionato contro il Verona, questo pomeriggio il Milan è chiamato a scendere in campo nella trasferta di Cagliari. I rossoneri sono infatti impegnati per la prima partita infrasettimanale della stagione, valida per la sesta giornata di Serie A. In attesa del fischio d’inizio, conosciamo meglio gli avversari di oggi dei rossoneri.

Il Cagliari si trova attualmente in penultima posizione in classifica ed è affamato di punti. I sardi tenteranno in ogni modo di cercare di segnare davanti ai propri tifosi, dal momento che non è ancora arrivato il primo gol in casa. Il problema degli uomini di Ranieri è proprio quello di non riuscire a segnare. Fino a questo momento è arrivato soltanto un gol di Luvumbo in cinque giornate. Il Cagliari ha un’evidente difficoltà offensiva, dal momento che sono appena sei i tiri effettuati in porta.

La percentuale media del possesso palla dei sardi è del 37%, ossia la seconda più bassa del torneo in corso. Inoltre i rossoblù hanno la terza peggiore percentuale di precisione nei passaggi (76%). Il pericolo principale della formazione rimane Luvumbo. L’angolano è estremamente rapido e pericoloso quando si aprono spazi in verticale. Inoltre è anche il primo giocatore del Cagliari per falli subiti (10). Attenzione anche a Dossena, che è stato finora molto abile nel difendere la propria zona di campo.

