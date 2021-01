Cagliari 0-2 Milan, le dichiarazioni di Pioli nel post partita

Cagliari 0-2 Milan, le dichiarazioni di Pioli

MILANO – Dopo la partita tra Cagliari e Milan, terminata 0 a 2 per il Milan, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

SkySport

SULLA PARTITA – Abbiamo dato un segnale soprattutto a noi stessi. Tutte le partite sono complicate. Questa è una stagione lunga e difficile, pertanto pretendo grande attenzione e concentrazione da tutti. Abbiamo fatto la partita giuste e seria.

MESSAGGIO AI TIFOSI – A loro dico che ci dispiace tantissimo non averli con noi. Li aspettiamo e siamo felici di dare loro queste piccole grandi soddisfazioni.

SU MANDZUKIC – Sono molto contento. Ha detto Ibrahimovic che ci penserà lui a tenerlo a bada. Vogliamo tornare in Champions e Mario Mandzukic ci aiuterà a raggiongere questo obiettivo. Con la questione legata anche alle positività, abbiamo bisogno di tanti uomini. Ben venga dunque Mandzukic. L’ho trovato molto motivato. Forse ci vorrà un pò di tempo perchè è un bel pò che non gioca. Ma sono sicuro che ci darà caratteristiche che non avevamo e che adesso abbiamo.

SULLE SCELTE IN ATTACCO – Ciò che conta è la disponibilità. Se i miei giocatori sanno farsi trovare pronti e si mettono a disposizione, possiamo giocare anche con 3-4 attaccanti. Non mi precludo nulla, nemmeno Ibrahimovic e Mandzukic in attacco insieme. Ci attende un tour de force importante. Non dobbiamo correre rischi con gli infortuni e pertanto avere scelte in più sarà molto importante.

SULL’INFORTUNIO DI KJAER E LA PRESTAZIONE DI KALULU – Kalulu gioca con personalità e forza. Poi può ricoprire più ruoli e questo è molto importante per me. Kjaer ha un leggero fastidio che non gli permette di essere al meglio. Penso sia giusto non correre rischi e pertanto ho scelto il cambio.

Conferenza stampa

SULL’ESSERE CAMPIONI D’INVERNO: “Ci avviciniamo bene alla prossima partita, non era facile vincere bene e meritatamente come oggi in un campo difficile”.

SU IBRAHIMOVIC: “È un campione in tutto quello che fa, con il suo rientro abbiamo altre possibilità tattiche e siamo ben contenti di averlo. Riesce ancora a sorprendermi, anche se ormai lo conosco bene: da lui bisogna aspettarsi il massimo, ma oggi ha fatto anche qualcosa oltre”.

SU KJAER E MEITE: “Kjaer ha un’infiammazione che non lo fa giocare tranquillo, a fine primo tempo sentiva fastidio e non lo abbiamo voluto rischiare. Mi è piaciuto Meitè, mi sembra abbia le qualità giuste per esserci utile”.

