Milan, buone notizie per Kjaer: si avvicina il rientro del danese

Il Milan, in piena emergenza nel reparto difensivo, sta per recuperare il centrale danese, fuori da più di un mese per problemi muscolari

Il Milanin questa fase della stagione sta vivendo un'emergenza infortuni. I problemi in questo momento sono concentrati soprattutto nel reparto difensivo, dove a Pioli è rimasto solo Fikayo Tomori come centrale.

Con Pierre Kalulu e Malick Thiaw out ancora a lungo, il tecnico rossonero attende almeno il rientro di Simon Kjaer. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il danese ha cominciato a riavvicinarsi al campo, con una serie di allenamenti personalizzati.

Il giocatore, che in queste settimane è stato ai box per noie muscolari, dovrebbe tornare a disposizione per la partita di sabato contro l'Atalanta. Pioli comunque dovrebbe schierare di nuovo Theo Hernandez centrale come contro il Frosinone, ma tornerà ad avere un'alternativa di ruolo.

