Buffon: “Per lo Scudetto ora vedo il Milan dietro a due club”

Il portiere del Parma Gianluigi Buffon ha parlato in vista della prossima lotta Scudetto. Sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni de La Stampa ha parlato l'estremo difensore del Parma Gianluigi Buffon il quale sulla prossima lotta Scudetto in Serie A si è così espresso: "Vedo bianconeri e nerazzurri davanti a tutte, con i bianconeri leggermente in vantaggio. E il Milan appena dietro. Credo lo fosse anche nell'ultimo campionato, ma è stato bravo a dare tutto se stesso". Queste le parole in esclusiva ai microfoni de La Stampa dove ha parlato l'estremo difensore del Parma Gianluigi Buffon il quale si è espresso sulla prossima lotta Scudetto in Serie A.

L'ex rossonero Serginho ha parlato proprio del Milan

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex giocatore del Milan Serginho che sul mercato dei rossoneri ha detto: “Come punta è stato preso Origi, prima di giudicare andrà visto in azione. Torno al "10", allora, e dico Ziyech. Preferisce giocare più largo, ma è versatile e ha colpi di genio. Sfonderebbe le difese chiuse. Non è un caso che il Milan abbia sofferto più spesso al Meazza, contro avversari che non concedevano spazi". Queste le parole di Serginho in merito.

Serginho ha poi parlato di Rafael Leao

"Rafa sarà ancora l'uomo-chiave nella prossima stagione. È stato fondamentale per lo scudetto. E dal suo futuro si capiranno anche i piani della nuova proprietà del Milan. Un talento simile va trattenuto, solo così si fa crescere la mentalità vincente di un club. Se invece non rinnovasse e fosse ceduto, allora significherebbe che il business viene prima". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l'ex giocatore del Milan Serginho il quale si è espresso sul mercato dei rossoneri e sul futuro di Rafael Leao. <<<Sul nostro sito trovate la diretta testuale del mercato rossonero ora per ora. Si muove qualcosa in attacco: ecco di cosa si tratta!>>>