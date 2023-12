Bucciantini parla chiaro: “Ecco cosa deve fare il Milan con l’Europa League”

L'opinionista Bucciantini ha detto la sua riguardo il futuro dei rossoneri che se non sarà in Champions è probabile sia in Europa League

Il Milan continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di Champions e campionato. Questo 2023 che ha regalato sicuramente più delusioni che gioie sta per volgere al termine, ma sono ancora diversi i quesiti che la squadra di Milano deve risolvere. Il primo è sicuramente il suo futuro tra Champions ed Europa League. Ecco le dichiarazioni di Bucciantini.

"Il Milan non dovrebbe buttare via l'ipotesi Europa League, perchè spesso le grandi squadre che sono scese dalla Champions hanno fatto bene. Bisogna dire che con tutti questi infortunati non sarebbe facile gestire anche altre partite, importanti e con trasferte complicate durante tutta la stagione. Ciò che dico però, è che il Milan potrebbe puntare a fare bene in Europa League e magari vincerla, se dovesse andare male il percorso in Champions".

Poche parole, ma molto chiare da parte di un'opinionista che sa benissimo quanto la prestazione può fare la differenza e dare un'iniezione di morale non indifferente.

