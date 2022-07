Bucchioni: “De Ketelaere è uscito allo scoperto e vuole soltanto il Milan”

“Sto parlando soprattutto di De Katelaere che Maldini e Massara trattano con il Brugge da settimane. Però il giocatore è uscito allo scoperto con la sua società: vuole soltanto il Milan. E così dovrebbe essere più facile chiudere forse già oggi attorno a quei trenta milioni che i rossoneri hanno a disposizione. Naturalmente più bonus e future rivendite, ormai un classico”. Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni in merito al Milan e in particolar modo all'operazione di mercato che conduce a Charles De Ketelaere.

Il noto procuratore Giuseppe Accardi ha parlato nel suo intervento a Tutto Mercato Web Radio e sul Milan ha detto: “La gestione aziendale del Milan è a oggi la migliore senza dubbio. È una gestione competente e con una grande voglia di rischiare, come quello di lasciare andare via Donnarumma e Kessie. La competenza non sta solo nello scegliere i giovani bravi ma anche nel capire Ibrahimovic quanto può dare in tutto lo spogliatoio. Ma basta pensare a che persone sono Maldini e Massara. Vi dico una cosa: se chiami uno dei due e in quel momento ha da fare, ti richiama appena può, altri non ti richiamano mai”. Queste le parole del noto procuratore Giuseppe Accardi il quale ha parlato nel suo intervento a Tutto Mercato Web Radio e si è espresso sul Milan.