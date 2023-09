Bucchioni su Jovic: “Ancelotti mi disse che è un ottimo giocatore, ma…”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni il quale sul nuovo attaccante del Milan Luka Jovic ha detto: "Una volta parlai di lui con Carlo Ancelotti , il quale non è l’ultimo arrivato”.

Ancora le sue parole

“Lui mi disse che tecnicamente è un ottimo giocatore, ma il problema è che non possiede la grinta e la costanza che serve nel calcio moderno. Per questo ha perso il Real Madrid…". Queste le parole in esclusiva a MilanNews.it dove ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni il quale si è espresso sul nuovo attaccante del MilanLuka Jovic.