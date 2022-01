Bucchioni: “Se il Milan è questo l’Inter ha la strada spianata”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è tornato a parlare della partita tra Milan e Juventus andata di scena ieri sera.

Enzo Bucchioni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio e durante il programma Maracanà ha detto: “La pochezza di Milan e Juve ieri sera è stata imbarazzante. Ieri sera avevi una Juve che non aveva gioco e dovevi dargli la mazzata definitiva e invece non ha avuto coraggio. Per non perdere non hai provato a vincere. Se queste sono le altre protagoniste, la strada per l'Inter è spianata. Ibrahimovic ha fatto tanto, ha fatto crescere il gruppo ma è chiaro che non possa più giocare a calcio. Ora è chiaro, deve rendersene conto. Stesso discorso è Giroud, non ci possono essere due giocatori così in un ruolo chiave". Queste le parole del noto giornalista Enzo Bucchioni in esclusiva a Maracanà sulle frequenze di Tutto Mercato Web.