Brocchi: “Con Ancelotti rapporto meraviglioso, si faceva voler bene”

Le parole di Brocchi su Ancelotti

"Il mister era meraviglioso e te lo dice uno che non era un titolare inamovibile. Ho avuto un rapporto meraviglioso con lui, in sette anni solo un paio di volte c'è stato un periodo meno bello perché sentivo di meritare qualcosa in più. Lui si faceva voler bene da tutti, riusciva a farti sentire importanti. In un'intervista alle Iene disse che ero il giocatore più sottovalutato che avesse allenato: è un complimento enorme".