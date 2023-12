Brescianini: “Il gol è stato emozionante per il percorso fatto al Milan”

Ieri a San Siro il centrocampista, cresciuto nel vivaio del Milan, ha segnato il gol del Frosinone nella partita vinta per 3-1 dai rossoneri

Ieri sera il Milan ha vinto 3-1 contro il Frosinone , raccogliendo il secondo successo di fila in campionato. A decidere il match sono stati i gol di Jovic , Pulisic e Tomori . Per gli ospiti invece è andato a segno Marco Brescianini , che poi ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù.

Le parole dell'ex rossonero: "Volevamo portare a casa dei punti. Noi comunque cerchiamo sempre di giocare al calcio senza guardare in faccia a nessuno. Portiamo rispetto per tutti però vigliamo sempre imporci con il nostro gioco. Purtroppo stasera il Milan è stato più ispirato di noi ".

Brescianini ha proseguito: "Il gol è stato molto emozionante anche per il percorso che ho fatto qui al Milan dai Pulcini fino ad arrivare in prima squadra. Questo gol è come se fosse una storia scritta. Ora però dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti e cercare di fare punti dalla prossima".