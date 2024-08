L’ex Milan Brescianini fa volare l’Atalanta: “Sognavo un esordio così”

Sono stati giorni intensi per Marco Brescianini . L'ex Milan infatti aveva svolto le visite mediche con il Napoli , ma poi la trattativa era saltata in extremis ; a quel punto si era inserita l' Atalanta , che ha chiuso la trattativa con il Frosinone .

Le sue parole: "L'esordio è stato perfetto, l'ho sempre sognato e desiderato così. Quasi non me lo immaginavo, ma sono molto contento della partita che abbiamo fatto, i nostri tifosi ci hanno sostenuti sempre e questo ci gasava. Ora abbiamo un'altra settimana per lavorare, devo imparare ancora di più i movimenti che mi chiede il mister".