Bremer incendia l’estate: “Non rimarrò a Torino, ho grandi ambizioni”

Gleison Bremer e il Torino: sarà probabilmente addio in estate. Il forte difensore centrale brasiliano classe 1997 ha attirato su di se molti top club italiani ed europei grazie alle prestazioni di alto livello offerte in questa stagione. Ora è arrivato il momento di cambiare aria e di lottare per obiettivi diversi dalla salvezza ed è stato proprio Bremer in prima persona a farlo presente.

In esclusiva a Resenha ESPN ha parlato proprio Gleison Bremer il quale si è soffermato sul proprio futuro e ha detto: "Avevo già detto lo scorso anno al tecnico e alla società che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: 'Resta, aiuta la squadra. Il prossimo anno farai il passo successivo'. Tutti conoscono le mie ambizioni, voglio giocare in Champions League e in Nazionale. Devo raggiungere un livello molto più alto. E' una questione di tempo, sto valutando diverse proposte: non credo che rimarrò a Torino nella prossima stagione". Queste le parole in esclusiva a Resenha ESPN dove ha parlato proprio il difensore del club granata Gleison Bremer il quale si è soffermato sul proprio futuro e ha fatto sapere che il suo intento è quello di lasciare il Torino per poter approdare in un club più forte e ambire a risultati sportivi più altisonanti rispetto a ciò per cui lottano gli uomini di Ivan Juric.