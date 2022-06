Milan – Maldini e Massara non hanno ancora firmato! Sarà addio?

Chi l'avrebbe mai detto? Il Milan, dopo anni bui e di situazioni societarie poco chiare, è riuscito contro tutto e tutti a sollevare uno dei trofei più ambiti, lo Scudetto. Una scalata quella dei ragazzi di mister Pioli da appendere al muro e incorniciare, per quanto sia stata indimenticabile, straordinaria ed epica. Ma non solo, anche per quanto ci ha fatto emozionare al gioco del calcio stesso ed ai valori che ne trasmette.