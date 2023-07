Mercato, colpo di scena Milan: “Ecco chi vuole comprare ora Moncada!” | News

1 di 2

Le ultime notizie di calciomercato del Milan

Novità importanti sul mercato del Milan

Come vi avevamo preannunciato già alla fine dello scorso campionato, questo mercato estivo sta incoronando il Milan come re indiscusso e protagonista assoluto. Ben 8 colpi messi a segno (Musah l'ultimo in ordine di tempo), ma manca ancora un mese pieno di calciomercato. Un mese durante il quale il Milan lavorerà ancora, tanto in uscita ma anche in entrata.

Milan, Furlani e Moncada scatenati sul mercato

Le cessioni avranno un peso specifico importantissimo. Pioli non vuole avere in gruppo gente che non fa parte del suo progetto tecnico. E il Milan vuole cedere per liberare spazio in rosa e - soprattutto - per quanto riguarda il monte ingaggi. Alcuni elementi sono già partiti, altri lo faranno nelle prossime settimane.

Poi spazio ad altri colpi di calciomercato in entrata, per i quali il Milan sta già lavorando. Ad esempio, in queste ore il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha annunciato su Twitter un altro bel "colpetto" rossonero: "Il talentuoso centrocampista polacco Mateusz Skoczylas (2006) in procinto di passare all'AC Milan - l'accordo dovrebbe essere firmato all'inizio della prossima settimana. Talento di alto livello, Skoczylas passerà al Milan dalla squadra polacca dello Zaglebie Lubin". Ma c'è di più.

Il club rossonero infatti starebbe lavorando anche su molti altri tavoli e starebbe sondando tante altre piste. Come vi abbiamo ripetuto più volte, il Milan avrebbe in mente di rinforzarsi ancora in praticamente tutti i reparti. E attenzione perché adesso Geoffrey Moncada avrebbe messo nel mirino un nuovo nome a sorpresa <<<