Brambilla a MTV – “Siamo ancora in lotta per i playoff

Ecco le parole del giovane centrocampista del Milan Primavera Alessio Brambilla ai microfoni di MilanTv

Il Milan Primavera di Federico Giunti , nella prossima giornata di Campionato Primavera 1, i giocherà in casa dell'Ascoli, ultima in classifica. Una partita importantissima per la formazione rossonera che, dopo due sconfitte, vuole tornare a vincere e provare a centrare la qualificazione ai Playoff. A commentare i prossimi impegni dei giovani rossoneri è intervenuto ai microfoni di MilanTv il giovane centrocampista Alessio Brambilla. Ecco le sue parole:

SUL RUOLO DEL CENTROCAMPISTA - "Il centrocampista deve dare una mano sia in difesa che in attacco, raddoppiando l'uomo e portando gol. E' il punto d'equilibrio della squadra"

SULL'OBIETTIVO PLAYOFF - "Siamo ancora in corsa. Abbiamo visto che quest'anno il campionato è in continua lotta per le prime posizioni. Siamo a meno 4 dalla zona playoff. La settimana prossima giochiamo con l'Ascoli e poi c'è lo scontro diretto tra Spal e Atalanta quindi cercheremo di prendere sempre più punti per la sesta posizione".