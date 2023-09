Brambati: “Al mercato del Milan gli do 8. A Pioli faccio i complimenti”

"Al Milan do 8 perché credo che il fatto che non si parli più di Tonali dopo tre partite significa che c'è una grande mano di Pioli a cui faccio i complimenti. Tutto gira nel migliore dei modi. All'Inter do 6,5 tra come si è mossa per gli acquisti e come si è fatta prendere in giro da un giocatore come Lukaku. Il mio punto interrogativo è quello che ha perso. Al Napoli do 9 per aver trattenuto Osimhen, è stato il colpo migliore del calciomercato e questo la dice lunga su un ambiente che è cambiato in meglio. Alla Roma do 8, mi è piaciuto il fatto di essersi andata a prendere un giocatore che in Italia sposta di sicuro. Farà la differenza in questa squadra. Lazio per ora do 5,5 perché la cessione di Milinkovic ha portato dei soldi ma non ho ancora visto i risultati. Qualche giocatore è arrivato adesso e i risultati non sono buoni. Atalanta 7 perché si muove sempre bene e porta sempre a casa i risultati economici e tecnici. Alla Juve do 6,5 perché credo che Giuntoli abbia operato con una sola mano perché l'altra ce l'aveva legata. Se avesse fatto quello che avrebbe voluto, Allegri sarebbe andato via in favore di un altro allenatore".