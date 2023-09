Milan, i tifosi voteranno i dettagli della maglia per il 125° anniversario

Milan e PUMA stanno lavorando alla maglia celebrativa per il 125esimo anniversario del Club. I tifosi avranno la possibilità di contribuire

Il Milansta preparando grandi cose per il 125esimo anniversario. E le novità riguardano anche direttamente i tifosi. Il comunicato del sito ufficiale: "Il 16 dicembre 2024 AC Milan festeggerà 125 anni di storia. Un traguardo storico che celebra quel momento del 1899 in cui Herbert Kilpin fondò il Club, cambiando la storia del calcio per sempre. Nel corso degli anni la maglia rossonera è diventata un simbolo dei trionfi del Milan e del legame profondo con i tifosi di tutto il mondo. Ora sono proprio i tifosia essere chiamati a scrivere un nuovo ed emozionante capitolo della storia del Club: contribuire alla creazione di una maglia celebrativa che verrà realizzata da PUMA. La maglia sarà indossata dalla Prima Squadra maschile e femminile in una partita ufficiale nella stagione 2024/25. Per celebrare al meglio l'anniversario, la divisa potrà anche essere acquistata dai tifosi.

I tifosi potranno contribuire alla creazione della maglia esprimendo il loro voto su alcuni degli elementi chiave di questa divisa speciale attraverso quattro votazioni online che avverranno nel mese di settembre. Si comincerà con le iconiche strisce rossonere, da sempre un elemento chiave e distintivo delle divise di AC Milan.

Partecipando alle votazioni i tifosi avranno, inoltre, la possibilità di vincere dei premi esclusivi, come ad esempio una selezione di prodotti ufficiali AC Milan e PUMA oppure l'opportunità di vivere un'esperienza unica con i giocatori della Prima Squadra a Milanello. Invitiamo i tifosi a leggere attentamente i termini e condizioni nella pagina dedicata all'iniziativa per i dettagli. Vota adesso quali elementi vorresti vedere sulla speciale maglia del 125imo anniversario: design our jersey, design our legacy".

