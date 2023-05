Brambati: “Milan aiutato dalla penalizzazione della Juve. In Champions…”

Massimo Brambati ha commentato il successo di ieri del Milan contro la Juventus e quanto fatto in Champions

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milan è riuscito a trionfare in casa della Juventus per 1-0. I rossoneri sono passati in vantaggio al 40esimo grazie alla rete di Giroud, che dona alla squadra tre punti d’oro. Gli uomini di Pioli infatti sono riusciti a blindare il quarto posto, ma soprattutto a qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. D’altronde il Diavolo può ancora chiudere il campionato al terzo posto in classifica. Proprio del big match di ieri ha parlato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Su cosa serve al Milan per fare meglio il prossimo anno: "Diciamo la verità, se non avessero dato il -10 la Juventus si sarebbe presentata a Empoli in altro modo. Il -10 è preso troppo in modo asettico, qualche strascico è stato lasciato in uno spogliatoio non gestito bene. In semifinale di Champions comunque il Milan c'è arrivato, anche se mi ha deluso per come se l'è giocata. Era un derby dove mi aspettavo un po' più di lotta".

Invece su Allegri ha dichiarato: “Si doveva vergognare a dire che le cose successe quest'anno non le augura a nessuno, per 10-15 punti. Lui prende 800 mila euro al mese, devi lavorare per tenere il gruppo concentrato e ottenere comunque risultati. Doveva chiedere scusa per lo scempio di risultati e gioco visto. Gli hanno preso i giocatori che voleva e dice certe cose? E parliamo dei giovani? Se non ci fosse stata la morìa di calciatori neanche sapeva chi era Fagioli. Poi dice che è arrivato in semifinale di Europa League: ha fatto una bella figura? Direi di no. La partita di semifinale di Coppa Italia di ritorno è stata uno scempio, come fa a dire che a parte i primi 20' ha lottato!?".