Brambati: “Mercato? Il Milan secondo me non deve intervenire molto”

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma targato Maracanà ha parlato il noto procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati il quale sul Milan ha detto: "Il Milan? Il mercato finisce a fine agosto, c'è ancora tempo. I tifosi sono una cosa, le società ragionano in un altro modo. Non è detto che chi è dietro si rimetta a posto. Non credo che il Milan debba fare tanto. Kjaer, se sta bene, c'è solo bisogno di un rincalzo dietro. E non dimentichiamoci che il Milan è campione d'Italia". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma targato Maracanà dove ha parlato il noto procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati il quale si è espresso sul Milan.