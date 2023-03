Brambati: “Maldini e Massara devono ringiovanire il Milan. De Ketelaere…”

Massimo Brambati ha commentato l’operato degli ultimi anni di Maldini e Massara con il Milan. Queste le sue considerazioni

Redazione Il Milanista

Il Milan si sta preparando per tornare in campo nel migliore dei modi. Ad aprile infatti i rossoneri si giocheranno il tutto per tutto in Champions League contro il Napoli, stesso avversario che incontrerà in campionato domenica prossima. Proprio del periodo dei meneghini ha parlato Massimo Brambati, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà.

Sul rinnovo imminente di Giroud e se è giusto puntare sugli over ha dichiarato: "Ma chi fa scouting che fa, fa sciopero? Dovrebbe anche cercare di ringiovanire il Milan. Non sono contro gli over se portano qualità, ma mi pare che il campionato italiano sia diventato il rifugio di tanti che hanno passato i trenta e più. Di Maria è stato lasciato a zero per esempio dal PSG. Se ha qualità e arriva a una spesa contenuta va bene, ma per esempio il Napoli ha fatto grandi colpi giovani e a poco. L'Atalanta è una squadra che gioca spesso sul fattore giovani di qualità".

Su De Ketelaere: "Io continuo a ribadire che Massara e Maldini non credo abbiano preso una cantonata. L'ho visto anche io, ha qualità, gamba, anche personalità nelle giocate ma in questo momento non riesce ad esprimersi. Ci sono ragazzi che in allenamento fanno numeri pazzeschi ma la domenica si perdono".