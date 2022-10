Brahim Diaz: “Gol alla Juve? Molto bello e ci ha fatto vincere. Sul futuro…”

Il numero 10 del Milan, intervistato da Cadena SER, ha fatto il punto sulla sua stagione della squadra dopo la vittoria contro i bianconeri

Redazione Il Milanista

Una cavalcata di 30 metri palla al piede prima di battere Szczesny e fissare il punteggio sul definitivo 2-0 per il Milan. Nel confronto con i bianconeri Brahim Diaz si è distinto ed ha ripagato la fiducia di Stefano Pioli che ha scelto di schierarlo da titolare. Il numero 10 rossonero, intervistato da Cadena SER, emittente radiofonica spagnola, ha parlato della prestazione di sabato scorso e del suo futuro. Queste le sue parole:

GOL CONTRO I BIANCONERI -"Un gol molto bello, soprattutto perché ci ha permesso di vincere. Era una partita fondamentale contro una rivale diretta: è stata una grande serata. Un gol alla Maradona con un'esultanza alla Messi? Non mi piacciono i paragoni. Ho segnato il gol e ho festeggiato in quel modo per l'emozione. Non c’entra nulla, non era previsto. È stato un gol molto bello e i festeggiamenti sono stati ancora più belli per tutti i compagni di squadra, perché si vede che mi vogliono molto bene ed è stato spettacolare. Ricordo che leggo il gioco, anticipo, vedo lo spazio, ho quel dribbling, vedo il difensore e, in quel momento, sono andato verso di lui, ho fatto diversi cambi di passo e ho tirato con l’anima"

FUTURO - "Dal giorno in cui sono arrivato mi sono preso le mie responsabilità, perché il Milan è un grande club e dobbiamo fare risultato. Il primo anno siamo entrati in Champions League, il secondo abbiamo vinto il campionato e quest’anno speriamo di fare grandi cose. Sono in un buon momento e devo approfittarne, quindi vediamo se riusciamo a continuare con questa buona prestazione. Sono sicuro che con l’aiuto dei miei compagni di squadra tutto andrà bene. Il futuro si vedrà, non possiamo sapere cosa accadrà domani. Sto molto bene qui, voglio fare del mio meglio, la gente è molto affezionata a me, gli piace il mio modo di giocare e voglio dare il massimo per il Milan. Domani c’è una partita importante e sono concentrato su quella. L’unica cosa che posso fare è far parlare il campo"

MONDIALE - "Sono molto orgoglioso, è qualcosa di unico e per me è uno degli obiettivi, ovviamente. Dobbiamo continuare a lavorare e aspettare che il resto arrivi. Per la famiglia e per me è un motivo di orgoglio e poter essere in Qatar sarebbe incredibile. Ambidestro? Viene dalla nascita e la cosa buona è che l’avversario non sa dove puoi andare. Alla fine, per come si sta configurando il difensore, mi dà un vantaggio uscire a destra o a sinistra. Credo che avere questo plus sia molto positivo per un giocatore"