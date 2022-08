Braglia: “CDK è un acquisto che fa colpo, incuriosito anche dal Monza”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato del mercato dopo l'arrivo in rossonero di Charles De Ketelaere: le sue parole

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il consueto programma targato Maracanà, ha parlato il noto ex portiere Simone Braglia il quale ha detto: “De Ketelaere? E' un acquisto che fa colpo. Ma ci sono stati parecchi acquisti di questo tipo, da Di Maria a Pogba, ma l'idea migliore è Pessina al Monza. Di sicuro non ha finito di stupire, perché Galliani e Berlusconi sono ambiziosi. Magari prendono Icardi o Belotti. Sicuramente sarà una squadra rivelazione, bisognerà vedere le capacità del tecnico Stroppa nel mettere tutto insieme. E qualche dubbio ce l'ho. Sarà un test importante anche per lui".

"Chi vedo meglio ora? Se c'è una società che rispecchia i valori che dovrebbero avere tutti è il Milan, che ha una programmazione seria. Il problema è a livello federale, i presidenti vogliono fare le squadre, mandano via tecnici, prima succedeva molto di meno. C'era più continuità nelle rose, non si cambiavano due-terzi della squadra una volta".

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato anche il noto esperto di mercato per Sky Sport Luca Marchetti il quale sul Milan, dopo l'arrivo di Charles De Ketelaere, ha detto: "Il mercato rossonero però non finisce qui, su Renato Sanches è corsa a due con il PSG e in questo momento per la difesa Diallo ha superato Tanganga. Bisognerà poi vedere se si cercherà un vice Theo Hernandez". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il noto esperto di mercato per Sky Sport Luca Marchetti.