Braglia: “Il miglior allenatore della Serie A per me è Pioli”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato della lotta Scudetto. Non solo le sue parole in vista dell'ultimo atto

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il programma targato Maracanà Show, ha parlato l'ex portiere Simone Braglia il quale sulla Scudetto ha detto: “Il Milan è avanti all'Inter perché ha una continuità e un progetto che nasce prima della pandemia. Ha avuto un processo tecnico che ha coinvolto tutta la società, soprattutto il reparto tecnico. Per me il miglior allenatore del campionato è Pioli, considerate le pressioni che ci sono in una piazza come Milano". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante il programma targato Maracanà Show, dove ha parlato l'ex portiere Simone Braglia.

L'allenatore Luciano Bruni ha parlato di Stefano Pioli

Durante la trasmissione Stadio Aperto su Tutto Mercato Web Radio ha parlato l'allenatore Luciano Bruni che su Stefano Pioli ha detto: "Sono molto contento per ciò che sta facendo e mi auguro porti a termine quella che sarebbe davvero una grande impresa. Qualcuno, però, dovrebbe recriminare per averlo perso. La struttura dell'Inter è nettamente superiore a quella del Milan sotto tanti aspetti, dalla tecnica alla fisicità per arrivare fino all'esperienza. Questo darebbe ancora più valore ad uno Scudetto del Milan e tanto merito all'allenatore, nonostante un periodo in cui stentavano un po' è stato bravo a ricompattare tutti e a fare a meno di Ibrahimovic. Che poi non so se sia un bene o un male". Queste le parole in esclusiva durante la trasmissione Stadio Aperto su Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato l'allenatore Luciano Bruni il quale si è espresso su Stefano Pioli.

Sven Goran Eriksson ha parlato della lotta Scudetto

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato Sven Goran Eriksson il quale ha detto: "Nella vita la parola 'mai' non deve esistere. Può succedere tutto, anche le cose in apparenza più impossibili possono capitare se non ti arrendi e fai il tuo dovere fino in fondo. Per questo, bisogna crederci sempre: sono sicuro che Simone e l'Inter ne sono convinti. Se mi do un merito per lo scudetto del 2000 è che, nonostante tutto, un mese prima ci credevo, mentre nessuno intorno a me aveva quello stesso pensiero. Perché pensare il contrario in partenza? Perché dare qualcosa per scontato? La sorpresa nel calcio può succedere sempre. Magari a Reggio Emilia inizia a piovere come a Perugia...". Queste le sue parole.