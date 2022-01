Bozzolan: “Emozione fantastica il Milan Primavera, cerco di imparare sempre”

Il giovane giocatore del Milan Primavera ha parlato ieri in esclusiva ai canali ufficiali rossoneri. Le sue parole.

Redazione Il Milanista

Andrea Bozzolan è un giovane talento della formazione Primavera. Ieri ai canali ufficiali dei rossoneri il giovane calciatore ha detto: "Sono appena tornato dopo essere stato positivo al Covid, infatti ho dovuto passare il Natale in casa. Per me è stata un'emozione fantastica quando quest'estate mi hanno chiamato e mi hanno detto che avrei svolto il ritiro con la primavera e ancora adesso sto cercando di migliorare e dare sempre il massimo per essere una risorsa importante per questa squadra".

Sul Covid 19

“E' difficile con questa pandemia, soprattutto quando il campionato si ferma come in questo periodo, ma noi cerchiamo sempre di farci trovare pronti e dare il massimo, anche se risulta un po' difficile. Speriamo ovviamente che la situazione si risolva al più presto sia per noi calciatori sia per la salute in generale delle persone. Bisogna cercare sempre di tenere le precauzioni, bisogna stare attenti. L'importante è rimanere sempre concentrati sia in partita che negli allenamenti e dare sempre il massimo".

Sulla Youth League e sul campionato

"E' stata un'esperienza fantastica poter giocare anche con ragazzi di nazioni diverse e molto forti. Inoltre i posti che abbiamo visitato sono stupendi ed è un'emozione che mi porterò sempre nel cuore. Campionato? Abbiamo iniziato con qualche difficoltà ma piano piano ci siamo ripresi. Abbiamo ottenuto qualche vittoria importante, adesso dobbiamo ricominciare per come abbiamo finito e dare sempre il massimo per arrivare nei posti più alti della classifica e cercare di vincere il campionato".

Sul gruppo Primavera

“Sono tra i più giovani e infatti sto cercando di imparare e migliorare guardando i ragazzi più grandi e anche il mister. Molti ragazzi li conoscevo già perché un po' di tempo fa ero stato aggregato a quelli del 2003 e ogni tanto c'erano anche quelli del 2002. Come gruppo siamo molto scherzosi ma quando c'è da lavorare, quando c'è bisogno di fare i seri siamo sempre sul pezzo e ci impegniamo al massimo".