Domani Borussia Dortmund-Milan: è ora della time machine

Domani sera il Milan sarà di scena a Dortmund per affrontare il Borussia in Champions League: una sfida che rievoca bei ricordi ai rossoneri

Domani i rossoneri affronteranno il Borussia Dortmund. In vista del match, riviviamo una partita del passato grazie al sito ufficiale del Milan. La time machine: "Champions League, fase a gironi. Milan e Borussia Dortmund a confronto a 21 anni di distanza dall'ultima volta. Prima della doppia sfida che vedrà il suo primo atto mercoledì 4 ottobre, c'era stato l'incrocio in occasione dell'edizione 2002/03, conclusa in gloria per l'allora squadra di Ancelotti. Una partita che faceva parte della seconda fase a gironi, in un Gruppo C popolato anche da Real Madrid e Lokomotiv Mosca, e che vedeva i rossoneri arrivare all'appuntamento in Germania forti di una vittoria di misura ottenuta due settimane prima proprio sul Real Madrid a San Siro.

A Dortmund è una serata gelida, ma il Milan si scalda in avvio con un'occasione interessante su calcio piazzato. Uno schema, che parte dal piede di Pirlo e si conclude con un sinistro al volo da fuori di Kaladze: palla che sfiora l'incrocio dei pali. Georgiano in campo a sinistra nella linea di quattro completata da Maldini, Nesta e Šimić in un 4-3-1-2 con tre conferme a centrocampo rispetto al match di campionato con la Roma (Ambrosini-Pirlo-Seedorf) e Rui Costa in appoggio alle punte Shevchenko-Inzaghi. Nel resto di un primo tempo dai ritmi bassi, da segnalare un tentativo inoffensivo di Rosický per il Borussia e un contatto in area tra Wörns e Inzaghi che non viene sanzionato dall'arbitro svedese Frisk.

La partita, quindi, si sblocca subito in avvio di ripresa. È il quarto minuto quando un lancio centrale di Seedorf pesca l'ottimo taglio di Inzaghi che, scattato sul filo del fuorigioco, batte Lehmann in uscita con un sinistro in controbalzo. Per SuperPippo è il 9° gol - preliminari compresi - in quell'edizione della Champions League, un dato che è il record personale in carriera. Il gol subìto scuote le certezze dei padroni di casa, che hanno due chance con Metzelder e il subentrato Ricken: occasioni che però non impensieriscono Dida. Dopo un paio di acuti rossoneri con i neo entrati Serginho e Rivaldo, un brivido arriva con la traversa piena colpita da Rosický e con un'azione convulsa nel finale che vede anche Lehmann in attacco. Al triplice fischio, però, è 1-0 Milan: tre punti che si riveleranno d'oro sulla strada verso Manchester".

