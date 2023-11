Di nuovo Borghi: “Gli infortuni spiegano l’inizio di stagione in salita”

In esclusiva ai microfoni di Taconazo ha parlato Stefano Borghi che ha detto: "Il Milan è di un fondo di investimento, gente che non fa mecenatismo nei confronti del Milan: quindi è normale che non si vada a prendere il giocatore di 30 anni da 70 milioni. Il Milan ne doveva prendere 10, forse 12 di giocatori. Io credo che abbiano individuato dei profili intriganti: alcuni li centreranno, altri no".