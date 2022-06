Boniek: “Zaniolo al Milan? Se fossi la Roma non me lo lascerei scappare”

L'ex calciatore Zibì Boniek ha parlato in esclusiva al Messaggero di un possibile obiettivo di mercato del Milan

In esclusiva al Messaggero è intervenuto l'ex giocatore della Roma Zibì Boniek. Il dirigente sportivo polacco ha parlato di un obiettivo di mercato della Juventus ed in particolar modo del Milan, vale a dire Nicolò Zaniolo.

Le sue parole sul fantasista della Roma

"Lui è un giocatore fortissimo, so di dire una cosa abbastanza singolare ma io continuo a pensare che il ragazzo possa rendere al meglio nel ruolo centravanti. È il classico numero 9, è uno che non vuole dare palla, va nell’uno contro uno, bravo di testa, veloce, potente e vede la porta. Quando gioca a destra o sinistra perde molta forza per gli scontri con gli avversari. Se io guardo Vlahovic e Zaniolo, vedo tante caratteristiche simili". Queste le parole di Zibì Boniek su di lui.

Sulla possibile cessione da parte della Roma di Nicolò Zaniolo

“Se lo venderei per 50 milioni di euro? Forse, ma dovrei essere all’interno della società e conoscere meglio la situazione economica. Non è quindi semplice da dire e se lo vendi devi prendere uno più forte di lui e non so se costerebbe molto di meno". Queste le parole in esclusiva al Messaggero è intervenuto l'ex giocatore della Roma Zibì Boniek il quale si è espresso sul futuro di Zibì Boniek.

