Bologna, Thiago Motta ci crede: “Dobbiamo fare come con l’Atalanta”

Domani, alle 15 al Dall'Ara, il Milan affronterà il Bologna, nella 30esima giornata di Serie A: l'allenatore rossoblù l'ha presentata così

Domani alle 15 il Milanaffronterà il Bolognaal Dall'Ara, per la 30esima giornata di Serie A. Thiago Motta, allenatore rossoblù, ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Una partita bellissima, con lo stadio pieno e contro una squadra in forma. Servirà l’impegno col sorriso. Bisogna affrontare questa gara dando il massimo, sperando di fare risultato".

Il gruppo è unito: "E' bellissimo, questo è il calcio, tutti con la voglia di migliorare possiamo emergere, trasmettere e migliorare il nostro valore".

Sulla pressione per la posizione in classifica: "Non c’è più pressione, abbiamo l’obbligo di dare il nostro massimo, cercare di migliorare ogni giorno, migliorare sempre per poter competere anche contro le grandi squadre, com’è stato contro l’Atalanta e come sarà il Milan, squadre che si giocano la Champions League. Noi con umiltà, consapevoli della nostra forza e del momento, continuare a lavorare con impegno, come abbiamo fatto sempre. Abbiamo ancora un allenamento per definire quello che manca".

Su Orsolini e Zirkzee: "Orso si è allenato bene, ha commesso uno sbaglio e da questo può crescere. Non averlo non è buono per lui e per la squadra. Joshua deve continuare a dimostrare le sue potenzialità, voglio molto ma molto di più. Lui deve far vedere il suo massimo in allenamento. Può giocare dal 1′ Zirkzee come gli altri, vedremo".