Milan, il Bologna è in emergenza: quanti infortunati per Motta

Sabato alle 15 al Dall'Ara i rossoneri saranno impegnati contro gli emiliani: il tecnico rossoblù però è alle prese con diversi infortunati

Ieri sera a San Siro il Milan ha compiuto metà della missione. La vittoria per 1-0 contro il Napoli, nell'andata dei quarti di finale di Champions League infatti mette in leggero vantaggio i rossoneri verso la semifinale. Ma prima della sfida di ritorno, in programma martedì al Maradona, ci sarà l'impegno in campionato. Sabato alle 15, per la 30esima giornata di Serie A, i rossoneri affronteranno il Bologna al Dall'Ara.

La squadra emiliana è in un momento positivo, con una striscia di 4 risultati utili di fila: due pareggi e due vittorie. L'ultimo successo è stato uno scalpo importante: il successo in casa dell'Atalanta. Thiago Motta però dovrà fare i conti con diversi problemi fisici dei suoi giocatori. Ieri pomeriggio è arrivata una tegola per il tecnico: l'infortunio di Roberto Soriano. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per il centrocampista. Per il capitano rossoblù si profila uno stop di 5-6 settimane.

Ma il tecnico ha anche altri problemi. Sia Cambiaso che Arnautovic infatti negli ultimi giorni hanno svolto lavoro differenziato. Sia l'esterno che il centravanti quindi restano in dubbio, in attesa degli ultimi allenamenti prima del match di sabato. Un Bologna con qualche problema di formazione quindi, con il Milan che dovrà scegliere se fare turnover in vista del Napoli.