Boban non fa sconti: “Per un’ora il Milan non ha giocato a calcio”

Ieri sera il Milan ha perso 1-0 contro il Bayer Leverkusen alla BayArena, incassando così la seconda sconfitta in Champions League . I rossoneri sono stati in difficoltà nella prima ora e poi sono usciti fuori nell'ultima mezz'ora, sfiorando più volte il pareggio. Dagli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban si è espresso in maniera severa sulla prestazione della squadra rossonera nella trasferta tedesca.

Le parole di Boban su Bayer Leverkusen-Milan

"Per un'ora il Milan ha solo difeso, ha giocato pochissimo. Dopo il gol subito hanno fatto una buona partita, si sono liberati, hanno preso coraggio e hanno creato difficoltà a un Bayer che era stanco. Non è così rosea, per un'ora il Milan è stato dominato, poi per mezz'ora ha dominato. Una partita strana, non penso che sia giusto definirla fenomenale, anche perché hai perso. Non è stata sfortuna, per un’ora il Milan non ha giocato a calcio".