Boban batte il Milan: il Tribunale condanna i rossoneri a risarcirlo

MILANO – “AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale. Il Club conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario. Ivan Gazidis, AD del Milan, ha detto: “Ringraziamo Zvone per il suo operato in questi 9 mesi e gli auguriamo il meglio per le sue prossime sfide professionali. Ora, dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Stefano Pioli e il suo staff stanno facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l’intero paese”. Così il 7 marzo 2020 il Milan ufficializzò la separazione dal Zvonimir Boban.

IL PECCATO ORIGINALE DI BOBAN

Boban è stato uno degli uomini, insieme a Maldini e Massara, ad aver costruito questo Milan e non gradì la trattativa, portata avanti da Ivan Gazidis, tra il Milan e Ralf Rangnick affermando a La Gazzetta dello Sport: “La cosa peggiore è che questo evento destabilizzante avviene in un momento durante il quale la squadra sta crescendo e si vede un grande lavoro di Pioli, in un momento dove si percepisce che si sta formando un percorso nettamente migliore. Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Non è da Milan. Almeno quello che ci ricordavamo fosse il Milan”. Il club di via Aldo Rossi non gradì le parole del croato e decise di licenziarlo per giusta causa. Un addio che non fu mai gradito dall’ex giocatore che decise di ricorrere immediatamente alle vie legali.

L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA

Secondo quanto riportato dall'indiscrezione di Dagospia, il Milan sarebbe stato condannato dal Tribunale di Milan a risarcire il croato di 5,375 milioni. Il club di via Aldo Rossi, secondo quanto riportato da calciomercato.com, però ha deciso di ricorrere in Appello.