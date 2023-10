Boateng: “Al Milan mi scontrai con Allegri, Ambrosini grande capitano”

Kevin Prince Boateng è stato ospite di VIBE with FIVE, podcast di Rio Ferdinand . L'ex giocatore del Milan , che si è ritirato dal calcio giocato, ha toccato diversi argomenti. Il ghanese è tornato anche ai tempi della sua esperienza rossonera, svelando alcuni retroscena sui rapporti che aveva a Milanello .

Le parole di Boateng

"Nelle prime settimane al Milan mi sono scontrato con Allegri. A me non interessa: vado contro tutti. Ma l'hanno capito subito. Infatti sono diventato il giocatore più importante di quel Milan. Ambrosini è stato il miglior capitano che abbia avuto nella mia carriera. Teneva tutto sotto controllo in una squadra storica e piena di stelle".