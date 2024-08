Bisoli: “Sono contento di Caldara perchè si sta allenando senza problemi”

In esclusiva a MilanNews ha parlato il noto tecnico ora al Modena Pierpaolo Bisoli che su un ex rossonero anch'esso al Modena come Mattia Caldara ha detto: “Sono contento perché ha fatto tutta la preparazione senza problemi. Rispetto alle indicazioni che ho dato, però, ha pensato più ad attaccare che a difendere. Beyuku? Non ha nessun tipo di paura, ma va disciplinata la sua forza estrema. Se l’ho fatto giocare è perchè lo tengo in considerazione. E’ un giocatore interessante, da tenere sotto occhio”.