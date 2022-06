Biscardi: “Se il Milan si accontenta di arrivare in Champions non va bene”

Il grande conduttore tv e giornalista Maurizio Biscardi ha parlato del Milan dopo il signing con RedBrid: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma targato Maracanà è intervenuto Maurizio Biscardi il quale sul Milan ha detto: "Negli anni abbiamo visto che accanto alla parola sostenibilità, che è sacrosanta, si è passati da vincenti a competitori. Si fa di tutto per competere, non per vincere, quindi è già un'ammissione delle possibilità che si hanno. Il calcio italiano è fortemente ridimensionato e la sostenibilità del campionato italiano è così. E non è sempre compatibile con la capacità di vincere”.

Ancora Maurizio Biscardi sul Milan

“E' proprio il modello Milan che mostra la pochezza del calcio italiano. Ha vinto un campionato con merito ma mediocre, in cui i grandi calciatori falliscono miseramente alla prova estera. Anche lo stesso Milan è uscito miseramente al quarto posto in Champions. Se il Milan fa lo stesso discorso di altri club, contenti di arrivare solo in Champions, non è un modello che può funzionare". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il consueto programma targato Maracanà dove è intervenuto il grande Maurizio Biscardi.

Il noto direttore sportivo Nereo Bonato ha parlato invece di Domenico Berardi

Nereo Bonato, direttore sportivo molto conosciuto nel mondo del calcio, ha parlato di Mimmo Berardi e ha detto: “I primi anni era più una sua scelta, voleva giocare con continuità e penso temesse di non trovarla nei top club. Credo che dopo l’Europeo sia maturata in lui invece la voglia di giocare in grandi squadre, ma ora il Sassuolo deve trovare la quadratura economica. Nel campionato italiano è maturato totalmente, ha assaggiato il palcoscenico internazionale anche con l’Italia. Secondo me lui è pronto”. Queste le parole del noto direttore sportivo Nereo Bonato il quale ha parlato di Domenico Berardi accostato al Milan in vista della prossima stagione.