News Milan | Ha salutato tutti! Sarà presto rossonero

Primo acquisto in arrivo

Ci siamo finalmente! Gerry Cardinale, fondatore di Red Bird ha firmato il signing per acquistare il Milan. Manca solamente l'ufficialità, ma come sottolinea il giornalista Carlo Festa de IlSole24ore, il fondo statunitense sarà senza dubbio il nuovo proprietario del club meneghino.

Nelle casse di Elliott andranno 1,3 miliardi, ma la famiglia Singer non uscirà del tutto dalla società rossonera. Rimarrà con una quota di minoranza. Per il closing definitivo ci vorrà ancora un po', ma l'operazione si è conclusa positivamente.

I nuovi padroni del Daivolo dovranno perpetrare il ciclo virtuoso iniziato con Elliott e per farlo sono pronti ad investire pesantemente sul mercato per rendere la squadra a disposizione di Pioli, molto più competitiva. Uno degli obiettivi più caldi e più importanti, sta per annunciare il suo approdo nel capoluogo meneghino<<<