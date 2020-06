Birindelli: “Rimpiango la finale col Milan del 2003, sarebbe stata…”

Juventus, parla Birindelli

MILANO – Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, si è così espresso alla trasmissione #SportLabLive su sport-lab.it a riguardo del più grande rimpianto della sua carriera da calciatore: “Per me la finale del 2003 persa con il Milan. Avevo fatto molto bene in Champions League quell’anno e il trofeo sarebbe stato la ciliegina sulla torta sia a livello personale che di squadra”.

SULLA CORSA SCUDETTO: "La Juventus deve approfittare deve approfittare dei risultati non positivi delle rivali. La Lazio ha fatto 35 minuti di grande calcio a Bergamo, magari sottovalutando poi la possibile reazione devastante fisicamente e tecnicamente dell'Atalanta; l'Inter, invece, è arrivata a pochissimi passi da una vittoria. I bianconeri, dunque, non devono pensare che lo Scudetto sia già vinto: si deve fare il proprio cammino con grande concentrazione e convinzione".