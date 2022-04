Biasiolo: “Contro la Fiorentina uno snodo chiave, all’andata vinse la viola”

L'ex centrocampista del Milan Giorgio Biasiolo ha parlato alla Gazzetta dello Sport del prossimo impegno dei rossoneri

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex mediano del Milan Giorgio Biasiolo che sulla prossima partita di Serie A dei rossoneri contro la Fiorentina ha detto: " Lo snodo chiave è il prossimo, contro la Fiorentina a San Siro. Stasera probabilmente l'Inter vincerà a Bologna e tornerà prima, ma se i rossoneri batteranno la squadra di Italiano tutto rimarrà aperto comunque. Sarà un test delicatissimo: i viola giocano bene e in campo ti fanno correre, ricordiamoci che la prima sconfitta del Milan in questo campionato è arrivata a Firenze …".

