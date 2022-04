Calciomercato Milan / Scavalca tutti, ora è lui il preferito: costa 45 milioni

Il Milan assedia il fortino biancoceleste e riesce a scardinarlo solo nei minuti finali grazie alla zampata di Sandro Tonali. Tantissime le occasioni create dai rossoneri, soprattutto da Leao, ma non concretizzate a dovere.

Giroud ha timbrato il cartellino, dopo un periodo di digiuno. E' emblematico che non ci sia un calciatore dei meneghini in doppia cifra. Urge trovare un bomber da 20 gol e oltre. Per capirsi, con uno alla Immobile alla corte di Pioli, ora il Milan avrebbe già vinto lo scudetto a spasso.