Biasin: “Inzaghi deve essere riconfermato anche senza Scudetto”

Il noto giornalista simpatizzante per l'Inter Fabrizio Biasin ha parlato a Dazn per quanto riguarda la lotta Scudetto

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Dazn negli studi di Supertele ha parlato il noto giornalista Fabrizio Biasin che sulla lotta Scudetto e in particolare sull'Inter ha detto: “Mediaticamente se non vinci la Coppa Italia e arrivi secondo Inzaghi verrà massacrato. Però il lavoro è positivo. Se non è positivo il suo lavoro allora ditemi chi ha lavorato bene quest’anno. Ha raggiunto dopo tanti anni gli ottavi di Champions League, ha vinto la Supercoppa Italiana, è finalista di Coppa Italia ed è ancora in lotta per il campionato. L’estate scorsa quando scende dalla barca Antonio Conte e arriva Inzaghi ero un po’ perplesso. Ma il suo 3-5-2 non è uguale a quello di Conte, ha dato le sue idee. Per questo dico che Inzaghi dovrà essere ovviamente confermato”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Dazn negli studi di Supertele dove ha parlato il noto giornalista Fabrizio Biasin.

Anche Bobo Vieri ha parlato della lotta Scudetto

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista l'ex centravanti nerazzurro Bobo Vieri che sulla lotta Scudetto ha detto: “Milan favorito, Inter in corsa. Può ancora succedere di tutto. L’Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia attento al Cagliari, che sarà indemoniato per la salvezza. I miei Oscar per il campionato. Portiere: Maignan, un fenomeno. Difensore: Bremer, una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic, una crescita incredibile. Attaccante: Vlahovic, prima di andare alla Juve”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha rilasciato un'intervista l'ex centravanti nerazzurro Bobo Vieri il quale si è espresso sulla lotta Scudetto.

Infine le parole di Paolo De Paola sulla corsa Scudetto

“Il Milan si sta consolidando e non mi sarei mai aspettato che avesse un finale così importante. Corrobora con un gioco molto grintoso e scontroso. Sacchi ha ragione nel dire che il gioco del Milan è il più europeo di tutti in Italia. Un peccato però che le partite della zona salvezza e Scudetto non vengano giocate in contemporanea. La differenziazione tra l’impegno dell’Inter e quello del Milan è assurdo. Cagliari-Inter è fondamentale anche in chiave salvezza. Ci deve essere più rispetto per tutte le squadre che giocano per i rispettivi traguardi. Coppa Italia? Sarà una gara in cui entrambe daranno il massimo. Il discorso scudetto credo sia chiuso, quindi l’Inter darà tutto. Così come la Juventus, per cui il solo quarto posto non può bastare”. Questo il suo pensiero a TMW Radio.