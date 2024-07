Biasin: “Su Fofana è piombato ora lo United, attenti a Rabiot”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin che ha detto: “Il Milan ha il desiderio di completare una rosa che sia il più possibile a immagine e somiglianza di Fonseca . Morata c’è, Pavlovic non ancora ma si è promesso e arriverà”.

Ancora le sue parole

“Su Fofana è piombato lo United e ora a Monaco chiedono 35 fischioni, i rossoneri però hanno già in testa l’eventuale alternativa. Si chiama Rabiot e arriva dalla vicina Torino; nel caso, si tratta solo di capire quanto pretenda in commissioni la signora Rabiot (spoiler: tanto). La squadra è completa? Non ancora, ma non è neppure così indietro alle altre come qualcuno vuol far credere”.