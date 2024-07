Calciomercato Milan – E se salta Fofana? Botto da urlo: “Al suo posto…”

Sembrava una trattativa di calciomercato in dirittura d'arrivo quella che doveva portare Fofana al Milan, con tanti esperti che pronosticavano una chiusura praticamente imminente. La realtà dei fatti, però, pare remare in direzione contraria. Certo, il Milan ha l'accordo e il sì del giocatore in mano. Una base di partenza molto importante. Manca però l'intesa con il Monaco che, come vi abbiamo già raccontato, ha alzato le proprie pretese economiche anche in virtù degli inserimenti di Manchester United e Atletico Madrid. E allora? Cosa succederebbe qualora sfumasse il colpo Fofana per il Milan?