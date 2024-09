Bianchessi: “Un giorno Galliani mi chiamò e mi disse che il Milan…”

In esclusiva a La Presse ha parlato Mauro Bianchessi, ex dirigente rossonero e attuale Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza, che ha detto: "Un giorno Galliani mi ha chiamato in ufficio e mi ha detto 'trova un campione che costi poco per la prima squadra'. Ho girato l'Europa per tre settimane e sono tornato da lui dicendogli 'c'è questo ragazzo al Manchester che non gioca, gioca in seconda squadra e fuori ruolo e per me è un grande campione'. Ho ancora la relazione, finiva con 'è un giocatore di livello mondiale'.