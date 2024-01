Bertolucci: “Tutti che invocano il Pioli out, ma chi sarebbe meglio?”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato l'ex tennista Paolo Bertolucci che ha detto: "Non è che sono pro Pioli, non sono in grado di giudicare questo. Dico solo che se la società non è soddisfatta e vuole cambiare, farlo a gennaio è follia pura, per prendere chi?Pioli out, ok, ma dimmi chi in. Mi devi fare dei nomi".